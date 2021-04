Linton Maina erstmals seit November wieder in 96-Startelf: "Ist Bereicherung für uns"

Ganz glücklich sah Linton Maina nicht aus, als er in nach gut einer Stunde vom Platz musste. Bei einem 1:3-Rückstand als offensiver Spieler ausgewechselt zu werden, kann komisch wirken, allerdings liegt die Knie-OP beim Außenstürmer noch nicht allzu lange zurück, außerdem humpelte Maina auch ein wenig. Warum auch immer der 21-Jährige nicht ganz glücklich wirkte: Er ist auf einem guten Weg, wird Schritt für Schritt herangeführt zu alter Stärke.

Einen großen Schritt hat Maina beim 3:4 in Bochum gemacht, schließlich stand er zum ersten Mal seit dem 1. November (1:4 in Fürth) wieder in der Startelf von Hannover 96 - und bedankte sich mit dem Einleiten des Führungstreffer auch zügig für das von Kenan Kocak in ihn gesetzte Vertrauen.