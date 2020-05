"Gewissermaßen ein Corona-Opfer": U21-Bundestrainer Stefan Kuntz plant mit Linton Maina

U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz hat sich das 4:2 von Hannover 96 beim VfL Osnabrück ganz genau angesehen. Gleich drei Spieler der Gastgeber und ein Profi der Roten kommen für Einsätze in seiner Mannschaft infrage. „Das macht schon Laune zu sehen, wie sich der eine oder andere Stück für Stück entwickelt“, lobte Kuntz. 96 hat vor allem an Linton Maina viel Spaß gehabt in diesem Jahr. In Osnabrück glänzte er zwar nicht so, wohl auch, weil er angeschlagen war.

Mit Maina plant Kuntz dennoch fest, „wenn nichts passiert“. Maina wäre am 26. März gegen Österreich „zum ersten Mal dabei gewesen“, verriet Kuntz. Maina sei, „gewissermaßen ein Corona-Opfer, ohne das jetzt mit den richtigen Opfern vergleichen zu wollen“.