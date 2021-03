Linton Maina macht erstmals Teile des 96-Teamtrainings mit - Sulejmani verletzt

Die ersten Ballübungen mit der Mannschaft hat Linton Maina nun gemacht. Der Offensivspieler von Hannover 96 trainierte am Dienstag erstmals integrativ mit dem Team. Aber fit ist er noch lange nicht. Nach einem kurzen Einstieg ins Mannschaftstraining stieg er bei Spielformen wieder aus. Maina übte Ballgefühl beim Fußballtennis mit Jaka Bijol, Marin Popovic und Valmir Sulejmani. Der 21-Jährige verpasste die Sommervorbereitung, war oft angeschlagen und fällt seit November wegen Knieproblemen aus. Nach dem Comeback in Regensburg wurde Maina kurz vor Weihnachten in Augsburg operiert. Seine Rückkehr dauert viel länger, als es Trainer Kenan Kocak lieb ist.

Mit dem Training am Dienstag hat Maina zumindest den ersten Schritt zur Rückkehr gemacht. Er selbst freute sich über die Teil-Rückkehr. "Es war sehr gut für mich. Das Wichtigste für mich ist, dass ich nichts gemerkt habe. Die Luft wird mit der Zeit kommen." Wichtig ist auch, dass 96 seinen Schützling behutsam wieder aufbaut. Einen klaren Zeitplan gibt es nicht. Stattdessen soll er genug Zeit fürs Comeback bekommen. Maina: "Es wird so weitergehen, dass ich mich langsam herantaste. Wenn das Knie hält und alles so weit gut ist, dann werde ich Schritt für Schritt herangeführt und immer mehr machen."