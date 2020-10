Richtig bitter! 96-Rakete Linton Maina muss der deutschen U21 erneut absagen

Linton Maina und die deutsche U21-Nationalmannschaft - sie scheinen einfach nicht zusammenzufinden. Der Flügelflitzer von Hannover 96, der noch im Derby am Samstag mit seinem Treffer zum Ausgleich die Wende zum Guten für die Roten eingeleitet hatte (SPORTBUZZER-Note 2), kann erneut nicht für die Auswahl von Stefan Kuntz auflaufen. Der Grund sind diesmal Rückenprobleme.

Der 21-Jährige hätte am Freitag in Chisinau gegen die Republik Moldau vermutlich sein Debüt in der deutschen U21 gegeben, am Dienstag hätte im Rahmen der Qualifikation zur Europameisterschaft in Fürth Einsatz Nummer zwei gegen Bosnien und Herzegowina folgen können.