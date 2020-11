Zwei Ausfälle gegen Kiel: Kocak äußert sich zu Maina und Hübers

Vor dem nächsten Zweitligaspiel gegen Holstein Kiel kommt es für Trainer Kenan Kocak knüppeldick: Neben dem schon seit einigen Tagen drohenden Ausfall von Timo Hübers, fällt nun auch Linton Maina aus. Der gebürtige Berliner verletzte sich im Training am Donnerstag am Außenband. Kocak bestätigte dies im Anschluss an das Training: "Er hat Schmerzen."

