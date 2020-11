Diesmal keine Verletzung: 96-Flügelflitzer Linton Maina nicht für U21 nominiert

Für den Test am Donnerstag, 12. November (18.15 Uhr), gegen Slowenien und das EM-Qualifikationsspiel am Dienstag, 17. November (ebenfalls 18.15 Uhr) gegen Wales ist der dribbelstarke und pfeilschnelle 21-Jährige jetzt aber gar nicht erst nominiert worden, und das obwohl der Kader auf 26 Spieler erweitert worden ist. Damit, dass beide Partien in Braunschweig ausgetragen werden, dürfte die Entscheidung des Bundestrainers eher nicht beeinflusst haben...

Zuletzt standen Rückenprobleme dem Debüt von Linton Maina in der deutschen U21-Nationalmannschaft im Weg - das war Anfang Oktober, der Flügelflitzer von Hannover 96 konnte der Einladung von Bundestrainer Stefan Kuntz für die Länderspiele gegen die Republik Moldau sowie Bosnien und Herzegowina nicht folgen.

Mutmaßlich sind es diesmal eher sportliche Gründe, dass Kuntz nicht auf Maina baut. In Fürth wurde der Flügelflitzer nach schwacher Leistung schon zur Pause rausgenommen, beim Heimsieg gegen Düsseldorf war die Leistung okay, wobei Maina anzumerken war, dass er nach einem grippalen Infekt noch nicht voll auf der Höhe war. Der hatte ihn schon bei der Niederlage in Paderborn spürbar gehemmt.

"Ich habe mal was von einem Fluch gelesen", sagte Maina nach der jüngsten verletzungsbedingten Absage. "Das ist es eher nicht. Ich zeige hier im Verein meine Leistung und freue mich über jede weitere Einladung."

Maina, der seit der U16 sämtliche deutsche Nachwuchsnationalmannschaften durchlaufen hat, ist bereits mehrfach um sein Debüt in der U21 gebracht worden. Ursprünglich sollte er seine Premiere in dieser Auswahl am 26. März gegen Österreich geben, doch da kam die Corona-Pandemie dazwischen. Im September hätte es erneut soweit sein sollen, dann jedoch musste der gebürtige Berliner absagen, nachdem er im Testspiel gegen Uerdingen rüde abgeräumt worden war und sich eine schwere Unterschenkelprellung zugezogen hatte. Im Oktober war es, wie eingangs beschrieben, der Rücken.