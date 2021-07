Wann geht Maina (wieder) steil? 96-Coach will "mehr Zielstrebigkeit reinbekommen"

Vor einem Jahr warf eine Verletzung nach dem Uerdingen-Spiel ihn zurück. Unzählige Rückschläge musste er verkraften, wurde selten wirklich fit. Und Maina braucht das höchsten Fitnesslevel, um seine stärkste Waffe einsetzen zu können: sein Tempo am Ball und seine Gewandtheit im Zweikampf.

Gerade Maina hätte diese Tage in Rotenburg voller mannschaftstaktischer Abläufe gut brauchen können. Trainer Jan Zimmermann äußerte sich „absolut zufrieden mit den Jungs, aber sie können noch zielstrebiger werden“.

Anfang der Woche in Rotenburg ist es eine Erkältung gewesen, die ihn ausbremste. Aufregung wegen Ansteckungsgefahr gibt es überall. Aber Maina wurde negativ aufs Coronavirus getestet, blieb dennoch zwei Tage dem Trainingsbetrieb mit der Mannschaft fern, um keinen anzustecken.

Aber Maina hat sich in seine frühere Vorbereiterrolle regelrecht verrannt, müsste häufiger selbst abschließen. „Bei Linton müssen wir mehr Zielstrebigkeit reinbekommen“, sagte Zimmermann nach dem Spiel. „Er sucht immer, ob er noch mal quer spielen kann. Er hat die Qualität, daraus Tore zu machen.“

In Mainas Profizeit gab es bisher ohnehin zu viele Umwege. Mehr Torerfolge würden ihn wieder zum Siegertypen machen, der er in kurzen Phasen immer mal wieder war. Wann geht Maina wieder steil? Zimmermann kündigt an: „Da müssen wir noch mehr dran arbeiten.“