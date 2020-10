96-Trainer Kocak vor dem Spiel in Fürth: "Müssen es von ersten bis zur letzten Sekunde auf den Platz bringen"

Hannover 96 zeigt in der noch jungen Saison bislang zwei verschiedene Gesichter. In Heimspielen läuft es hervorragend, alle drei Spiele in der HDI Arena wurden gewonnen. Auswärts hingegen hapert es noch gewaltig. 96 verlor sowohl in Osnabrück (1:2) als auch in Paderborn (0:1). Bei Greuther Fürth (Sonntag, 13.30 Uhr) soll nun endlich der erste Sieg in der Fremde eingefahren werden. Vorab stellte sich Trainer Kenan Kocak auf der Pressekonferenz vor dem Spiel den Fragen der Medienvertreter und sprach über...

...die Personalsituation: Mike Frantz und Franck Evina werden nach ihren schweren Verletzungen definitiv ausfallen. Kenan Kocak geht davon aus, dass beide in der Hinrunde nicht mehr zum Einsatz kommen können. Angeschlagen waren derweil auch Timo Hübers, Simon Falette, Niklas Hult und Genki Haraguchi. Bei Hübers und Haraguchi hofft der Trainer, dass "sie heute oder morgen wieder ins Training einsteigen können". Falette "wird heute wieder mit der Mannschaft trainieren, Hult habe am Mittwoch aus "Vorsichtsmaßnahmen" ausgesetzt. Ob am Sonntag in Fürth wirklich alle angeschlagenen Spieler dabei sein können, ist also noch nicht final geklärt. "Das ist natürlich keine optimale Situation für uns. Wir beschäftigen uns aber nicht mit Problemen, sondern mit den Lösungen", sagte Kocak.

...Gegner Fürth: "Sie sind sehr spielstark, haben eine sehr gute Qualität in ihren eigenen Reihen. Sie haben es geschafft, Spieler wie Hrgota und Seguin zu halten. Wir wissen, dass wir auf eine der spielstärksten Mannschaften der Liga treffen. Aber wir sind natürlich auch von unseren Qualitäten überzeugt. Wir freuen uns auf eine packende Partie gegen eine spielstarke Mannschaft", warnte Kocak vor den Fürthern.

...Simon Stehle: "Der Junge trainiert gut. Er hat aber noch ein bisschen mit Schwankungen zu kämpfen, was ganz normal ist. Jede Einheit mit den Profis hilft ihm. Wir werden an ihm noch viel Freude haben. Wichtig ist, dass er die Mentalität hochhält. Die Qualitäten dazu hat er. Wir wollen gemeinsam mit ihm an seinen Defiziten arbeiten. Der Junge muss erstmal in den physischen Bereich ankommen, dann muss er die taktischen Abläufe, die wir haben, verinnerlichen. Daran arbeiten wir mit ihm", sagte Kocak.

...die Auswärtsschwäche: "In Osnabrück haben wir bis zum Elfmeter auch dominant gespielt. Genauso hatten wir auch in Paderborn eine dominante Phase. Wir müssen diese Phasen höherhalten - wie bei den Heimspielen. Wir müssen es von der ersten bis zur letzten Sekunde auf den Platz bringen. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit jedem Tag besser werden und unsere Gier hochhalten. Die Art und Weise wie wir Fußball spielen wollen, hat weniger damit zu tun, ob wir zu Hause oder in der Fremde spielen. Ich erwarte von meinen Spielern, dass sie eine Eigenmotivation mitbringen. Und das wir selber diese eigene Gier haben, um diese Spiele gewinnen zu wollen. Ich bin überzeugt, dass die Mannschaft weiß, worum es geht", erklärte Kocak.

...Florent Muslija: "Er hat schon im Vorfeld sehr gut trainiert (Vor dem Spiel gegen Düsseldorf, Anm. der Red.). Nach dem Spiel war er nochmal selbstbewusster. Er muss jetzt diese Konstanz reinbringen und zeigen, dass es keine Eintagsfliege war. Wir denken positiv in diesem Fall, der Junge trainiert gut. Ich habe nicht sehen können, dass er weniger macht. Ich wünsche mir, dass er seine Performance auf diesem Level bestätigt. Wenn ein Spieler gut performt, gibt es keinen Grund, Änderungen vorzunehmen", sagte Kocak. Ein eindeutiger Fingerzeit, dass Muslija wohl auch in Fürth zur 96-Startelf gehören wird.

...Geisterspiele: "Es ist keine schöne Situation. Die Zuschauer sind Teil von unserem Sport. Aber wenn wir diese Pandemie auch deswegen in den Griff kriegen können, müssen wir das akzeptieren. Es gibt nichts Wichtigeres als die Gesundheit eines Menschen", wurde Kocak deutlich.

...zur aktuellen Tabellensituation und dem Rückstand zum HSV: "Ich beschäftige mich nicht mit anderen Mannschaften. Die Tabelle ist nach fünf Spieltagen wenig aussagekräftig. Es wird am Ende abgerechnet. Ich konzentriere mich nur auf den kommenden Gegner. Wir sind gut beraten, wenn wir uns immer auf die kommende Aufgabe konzentrieren. Es bringt uns nichts darüber nachzudenken, was im Mai oder Juni sein könnte", sagte Kocak.

...Mike Frantz, der auch nach seiner Verletzung nahe bei der Mannschaft bleiben wird: "Er ist eine Persönlichkeit, er hat nicht umsonst über 200 Bundesligaspiele auf dem Buckel. Er kommt von dort, wo einige von uns vielleicht hinwollen. Er kann dem ein oder anderen Spieler mit Rat und Tat zur Seite stehen. Wir haben uns entschieden, dass er die Nähe zur Mannschaft beibehält. Wir müssen uns aber Lösungen einfallen lassen, wie wir diese schwere Verletzung gut kompensieren können. So haben wir zumindest noch etwas von ihm", erklärte Kocak.

...die vergebenen Torchancen von Marvin Ducksch: Ich habe ihm gesagt, wenn wir die Spiele durch seine Assists gewinnen, bin ich auch damit einverstanden. Er ist sehr gut unterwegs. Die Chancen kommen nicht von ungefähr. Ich bin davon überzeugt, dass er sich belohnen wird. Die Arbeit und den Fleiß, den er auf den Platz bringt, sind mittlerweile top", nahm Kocak seinen Stürmer in Schutz.