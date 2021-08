Im Video: 96-Coach Zimmermann schaut aufs Spiel bei Dynamo Dresden

Warum die sicherlich sehr knifflige Aufgabe in Dresden nicht optimistisch angehen? 96 ist in dieser Saison auswärts noch ungeschlagen. Beim starken Auftritt in Bremen (1:1) sprang zum Auftakt ein Punkt heraus, im DFB-Pokal fuhr die Mannschaft von Jan Zimmermann bei Regionalligist Eintracht Norderstedt ein ungefährdetes 4:0 ein. Da muss man sich am Samstag (20.30 Uhr) beim Aufsteiger nicht kleiner machen, als man ist.

Anzeige

Allerdings sind die Sachsen mit einer riesigen Euphorie in die Spielzeit gestartet, die durch ein 3:0 gegen Ingolstadt und ein 1:1 beim HSV natürlich nicht abgeebbt ist. Der Sieg im Pokal gegen Zweitliga-Rivale Paderborn (2:1) hat da - aus Hannover-Sicht - auch nicht geholfen. Was den Trainer der Roten dennoch optimistisch stimmt und wie er die Aufgabe angehen will, war Thema auf der PK vor der Partie...