JETZT LIVE: Noch-Coach Kocak blickt aufs 96-Heimspiel gegen Darmstadt

Es geht auf in den Endspurt, vier Spiele hat Hannover 96 in dieser Saison noch vor der Brust. Vier Spiele noch, in denen Kenan Kocak die Mannschaft betreut, danach trennen sich die Wege von Trainer und Klub. In der ersten Partie dieser kleinen Abschiedstournee geht es für 96 am Freitag (18.30 Uhr) gegen den SV Darmstadt 98.

Mit einem Sieg würden die Roten wieder an den Lilien vorbeiziehen - und genau darum geht es in den verbleibenden Begegnungen dieser Spielzeit wohl auch: noch möglichst viele Plätze in der Tabelle klettern. Zu Zielen, der Trennung, aber natürlich auch dem Personal, bezieht der 96-Coach auf der PK vor dem Spieltag Stellung...