JETZT LIVE: 96-Coach Kenan Kocak blickt auf das Spiel beim SV Darmstadt 98

Der 15. Spieltag in der 2. Bundesliga sieht für 96 am Sonntag ein Spiel beim SV Darmstadt 98 vor. Anstoß im Stadion am Böllenfalltor ist um 13.30 Uhr. In der obligatorischen Pressekonferenz vor dem Spiel spricht Coach Kenan Kocak über diese Aufgabe, das Personal und das Transferfenster.