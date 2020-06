"Es geht um viel Geld für den Verein": Kenan Kocak spricht über den 96-Abschluss gegen Bochum

Außer Sebastian Jung sind alle an Bord und trainieren.

Wir müssen für die letzten 90 Minuten der Saison noch einmal alles raushauen. Ich denke, dass sind wir in erster Linie uns selbst schuldig, aber auch dem Verein, weil es um viel Geld geht, unseren Fans, die zu Hause vor dem Bildschirm mitfiebern.

Es ist nicht umsonst so, wie der VfL performed hat, gerade nach dem Restart. Wir wissen, was auf uns zukommt, um die Schwere der Arbeit, aber dennoch haben wir ein Heimspiel und wollen uns unbedingt mit einem Sieg in die Sommerpause verabschieden.

Wir wollen mit einem positiven Gefühl, mit einem Gefühl des Sieges, in die Sommerpause verabschieden. Es ist ja auch bekannt, dass es bei dem Spiel um eine erhebliche Summe gehen kann. Trotzdem geht es auch um unseren Geist, um unsere Mentalität, um unsere Einstellung zum Spiel und das wir das Spiel als Sieger verlassen. Das erwarte ich gegen eine sehr, sehr gute Mannschaft.

Ich werde hier jetzt nicht einzelne Namen kommentieren. Das einzige, was ich sagen kann, ist, dass wir hier alles, aber wirklich alles auf den Prüfstand stellen werden und gestellt haben.

Wir haben ja jetzt auch die Situation, um genau sehen zu können, welcher Spieler spielt, weil er spielen muss und welcher Spiel spielt, weil er gewinnen möchte. Das ist ein großer Unterschied, dementsprechend werden wir auch noch einmal genau drauf schauen, auf wen wir uns verlassen können und mit wem wir weiter in die nächsten Monate reingehen können, um mit 96 dann auch unsere Ziele erreichen zu können.

Ich denke, wir haben jetzt genug Geschenke verteilt und damit soll es auch gut sein. Wir werden versuchen, die bestmögliche Mannschaft auf den Platz zu bringen, weil es einfach auch um viel geht. Wir werden das Spiel nicht einfach so auslaufen lassen und Bonbons verteilen.

Wir haben leider noch keinen Plan fest gezurrt, weil wir nicht genau wissen, wann wir mit dem groben Rahmenterminplan anfangen. Das einzige ist, dass wir einen Tag später noch einmal zusammenkommen, uns dann kurz sprechen. Dann haben wir am Mittwoch einen Laktattest für die Spieler, die noch Verträge haben, dass wir die Jungs mit den Werten in den Urlaub schicken und ihnen individuelle Trainingspläne mitgeben können. Und sobald sich ein Spieler dann doch entscheidet oder die Tendenz abzusehen ist, dass er bleibt, kann man den Laktattest dann immer noch nachholen.

... seinen Urlaub:

Es war natürlich eine sehr, sehr außergewöhnliche Zeit in einer außergewöhnlichen Situation, die wir da gemeinsam gemeistert haben. Natürlich werde ich in die Heimat fahren, nach Mannheim, die Zeit mit der Familie genießen, aber trotzdem haben wir als Trainer nicht diesen Luxus, komplett abschalten zu können. Wir Trainer müssen immer auf Höhe sein, weil es ja weitergeht, es stehen Gespräche an, es geht um die Kaderplanung, womöglich muss man seinen Urlaub auch mal unterbrechen, um vielleicht noch einmal ein Gespräch mit dem Spieler zu führen, um ihn persönlich kennenzulernen.

Da wird noch mal eine heftige Zeit auf uns zukommen, aber das mache ich gerne. Ein schlechtes Spiel kannst du korrigieren, eine falsche Kaderplanung ist schon schwer zu korrigieren. Da haben wir mit Gerry einen guten Mann, der das sehr gut managt, da vertraue ich auch dem Gerry. Ich hoffe, dass ich dann nur zu persönlichen Gesprächen mit den Spielern erscheinen muss.

... die Ziele in der neuen Saison:

Da kann ich jetzt momentan nicht sagen, weil ich nicht weiß, mit welchem Personal, mit welcher Mannschaft wir in die Runde reingehen. Ich lasse mich gerne an meiner Arbeit messen, aber das kann ich ja Stand jetzt nicht sagen, weil ich nicht genau weiß, wie die Truppe im nächsten Jahr aussieht. Aber ich werde hier nicht oben auf dem Podest sitzen und sagen, so, wir wollen hoch, wenn ich nicht davon überzeugt bin. Das werde ich nicht machen, nur um etwas zu sagen, nur damit es gesagt ist. Wir müssen schon realistisch sein und uns dessen bewusst sein, dass es nächstes Jahr eine spannende 2. Liga wird. Es wird schwer eine Prognose für die Zukunft abzugeben.

Ich versuche weiter, unsere DNA mit Leben zu füllen, die Jungs in den Punkten weiter zu entwickeln. Und hoffe natürlich, dass wir eine schlagkräftige Truppe beisammen haben, die der 96-Familie, den Fans, uns allen auch Spaß bereitet.