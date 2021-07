JETZT LIVE: 96 testet zum Abschluss des Trainingslagers bei Arminia Bielefeld

Der Auftakt in die Saison 2021/22 rückt näher - damit gewinnen auch die Testspiele an Bedeutung. Wer sichert sich einen Platz in der Startelf, ist die Handschrift des neuen Trainers schon erkennbar, wie ist die Mannschaft in Form? Sicherlich noch keine endgültigen Antworten auf diese drei Fragen, aber trotzdem weitere Erkenntnisse wird der Test von Hannover 96 in Bielefeld geben.

Beim Tabellen-15. der vergangenen Bundesliga-Spielzeit sind die Roten zwar nominell der Außenseiter, allerdings ist's für die Ostwestfalen noch eine ganze Ecke weiter hin bis zum Saisonstart. 2:1, 5:0, 2:1 - so lauten übrigens die Testspielergebnisse zwischen beiden Mannschaften in den vergangenen dreieinhalb Jahren. Zugunsten der Arminia.