JETZT LIVE: Der 139. NP-Anstoß mit Lorkowski und weiteren 96-Pokalhelden

Dieses Auftaktprogramm hat es in sich: Erst startet 96 am Freitag in Rostock in die zweite Saisonhälfte in der 2. Bundesliga, fünf Tage später ist Borussia Mönchengladbach im Achtelfinale des DFB-Pokals zu Gast in Hannover. Gladbach im Pokal, da war doch mal was... 30 Jahre ist es nun her, dass der Hannover 96 in Berlin den Pott holte - als Zweitligist gegen den etablierten Bundesligisten.

Und das ist im 139. Anstoß, dem Kulttalk der Neuen Presse, ein großes Thema. Moderator Christoph Dannowski blickt mit SPORTBUZZER-Redakteur Andreas Willeke, 96-Legende Dieter Schatzschneider sowie den 96-Pokalhelden Michael Lorkowski, Jörg Sievers, Karsten Surmann und Fritz Willig zurück auf diesen ganz besonderen Tag der Klubgeschichte - thematisiert aber auch die nicht ganz so erfolgreiche Gegenwart...