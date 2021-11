JETZT LIVE: Ex-Profi Martin Harnik spricht beim 137. NP-Anstoß über 96

Martin Harnik hat das Toreschießen nicht verlernt. Mit seinen vier Treffern beim 6:2 der TuS Dassendorf in der Oberliga Hamburg beim Bramfelder SV hat der ehemalige Profi von 96, Werder Bremen und des HSV sein Konto zuletzt auf 19 Treffer aufgestockt. Harniks Saisonzwischenbilanz ist beeindruckend: In elf Einsätzen gelangen drei Viererpacks, in einem weiteren Spiel erzielte er drei Treffer. So einen könnte 96 gut gebrauchen...

Der mittlerweile 34-Jährige stürmte zwischen 2016 und 2018 für 96, erzielte 26 Tore. Der Hamburger mit österreichischem Pass ist Unternehmer, Experte und Co-Kommentator bei DAZN, am Mittwoch ist er Gast beim 137. Anstoß, dem Kulttalk der Neuen Presse, und diskutiert unter anderem mit 96-Legende Dieter Schatzschneider über die Roten.