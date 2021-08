JETZT LIVE: 96-Coach Zimmermann blickt aufs DFB-Pokalspiel in Norderstedt

Weit in den Norden führt der DFB-Pokal die Mannschaft von Hannover 96. In der 1. Runde sind Jan Zimmermann und seine Spieler beim Regionalligisten FC Eintracht Norderstedt 03 gefordert, im Süden Schleswig-Holsteins an der Stadtgrenze Hamburgs. Anpfiff im Edmund-Plambeck-Stadion ist am Samstag um 15.30 Uhr.

Anzeige

In der vergangenen Saison schaffte 96 relativ mühelos den Sprung in die 2. Runde, beim 3:2 in Würzburg kamen die Gastgeber erst in der Nachspielzeit ran. Auszuscheiden dürfte für Zimmermann in diesem Jahr erst recht keine Option sein, die Favoritenrolle ist klar verteilt. Auf der Pressekonferenz vor der Partie bezieht der Coach der Roten Stellung.