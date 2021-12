JETZT LIVE: 96-Interimscoach Dabrowski übers Heimspiel gegen den HSV

Mit einer Übergangslösung auf der Trainerposition geht Hannover 96 ins Nordduell mit dem HSV. Christoph Dabrowski, Coach der in der Regionalliga beheimateten U23, wird die Profis am Sonntag (13.30, HDI-Arena) gegen den Aufstiegskandidaten betreuen. Am Mittwoch leitete er erstmals eine Einheit des Zweitligisten.

Ob und, wenn ja, was der 43-Jährige vielleicht anders handhaben wird als der am Montag freigestellte Jan Zimmermann, darum geht's natürlich bei der Pressekonferenz vor dem 16. Spieltag, an dem der 16. den Tabellenfünften zu Gast hat.