Im Video: 96-Coach Jan Zimmermann über das Auswärtsspiel bei Darmstadt 98

Bei all den Transfers und Wechselgerüchten geht das nächste Spiel von Hannover 96 in der 2. Bundesliga fast unter. Dabei ist es wichtig, dass die Mannschaft von Jan Zimmermann nach dem 1:0 gegen Heidenheim direkt nachlegt. Die Gelegenheit dazu besteht am Samstag (13.30 Uhr), wenn die Roten am Böllenfalltor zu Gast sind, es geht gegen den SV Darmstadt 98.

Anzeige

Das veränderte Personal war natürlich ein Thema bei der obligatorischen Pressekonferenz vor dem Spieltag sein. Was der 96-Trainer sonst und über den Gegner zu sagen hatte, seht ihr im Video.