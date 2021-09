Im Video: 96-Coach Jan Zimmermann blickt auf die Partie in Nürnberg

Aller guten Dinge sind drei?! Zum dritten Mal bestreitet Hannover 96 das zu dieser Saison neu eingeführte Samstagabendspiel der 2. Bundesliga, bisher gab es zum Auftakt ein 1:1 in Bremen sowie ein 0:2 in Dresden. Fehlt also noch ein Sieg in der Reihe. Gastgeber für die Roten ist allerdings mit dem 1. FC Nürnberg die Mannschaft, die als einzige Mannschaft noch kein Mal das Feld als Verlierer verlassen hat.

Es wird also eine anspruchsvolle Aufgabe für Jan Zimmermann und sein Team in Franken, zumal es nach zuvor zwei überzeugenden Siegen zuletzt zu Hause ein enttäuschendes 1:2 gegen Kellerkind Sandhausen gegeben hat. Auf der Pressekonferenz vor dem Spieltag blickte der 96-Trainer auf diese Aufgabe und natürlich auch das eigene Personal.