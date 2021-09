Im Video: 96-Trainer Jan Zimmermann über das Heimspiel gegen St. Pauli

Nach dem Debakel in Darmstadt (0:4) und der Länderspielpause heißt die nächste Aufgabe für Hannover 96 am Samstag FC St. Pauli. Die gut gestarteten Kiezkicker (drei Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage) sind zu Gast in der HDI-Arena, Anstoß ist um 13.30 Uhr.

Anzeige

Auf der Pressekonferenz vor dem Spieltag blickte Jan Zimmermann auf die Partie am 6. Spieltag der 2. Bundesliga, das nach dem Corona-Befund bei Tom Trybull unerwartet und kurzfristig dezimierte eigene Personal sowie den Gegner.