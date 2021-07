JETZT LIVE: 96-Trainer Zimmermann spricht übers Heimspiel gegen Rostock

Der Auftakt ist gemacht - und das mit einem 1:1 und einer ziemlich überzeugenden Leistung in Bremen auch durchaus erfolgreich: Weiter geht es für Hannover 96 nun mit einer Aufgabe, bei der der Fall ganz anders gelagert. Statt auswärts und ohne Unterstützung durch Zuschauer bei einem Absteiger geht es am Samstag ab 13.30 Uhr zu Hause mit vermutlich rund 15.000 Fans im Rücken gegen einen Aufsteiger.

Für Jan Zimmermann ist das Heimspiel gegen Hansa Rostock zugleich die Premiere in einem Pflichtspiel in der HDI-Arena. Auf der obligatorischen Pressekonferenz im Vorfeld der Partie bezieht der Trainer der Roten Stellung - zum eigenen Personal, zur Gefühlslage, aber natürlich auch zum Gegner, der mit einem 1:3 gegen den KSC in die Saison gestartet ist.