Im Video: 96-Trainer Zimmermann blickt in der PK aufs Spiel in Kiel

Der 7. Spieltag hält für Hannover 96 ein Auswärtsspiel bereit, es geht weit in den Norden nach Kiel. Anpfiff am Samstag im Holstein-Stadion ist um 13.30 Uhr. Es ist ein Duell der Tabellennachbarn - der 15. empfängt den 14. Die Mannschaft von Jan Zimmermann reist allerdings mit dem Rückenwind des 1:0-Siegs gegen St. Pauli an.

Mit einem weiteren Dreier würden sich die Roten in der Tabelle aus dem Keller raus in die obere Tabellenhälfte orientieren, noch liegt alles relativ dicht beisammen. Wie und mit welchem Personal es gelingen soll, in Kiel nachzulegen, darüber sprach der Trainer auf der Pressekonferenz vor dem Spieltag...