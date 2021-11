Im Video: 96-Trainer Zimmermann spricht übers Heimspiel gegen Paderborn

96 braucht Punkte - und zwar so schnell wie möglich so viele wie möglich. Die erste Gelegenheit, sich ein wenig von den unbeliebtesten Plätzen der 2. Bundesliga zu entfernen, haben die Roten am Freitag, wenn der SC Paderborn zu Gast in Hannover ist. Anstoß in der HDI-Arena, deren Tribünen erneut nicht allzu gut besetzt sein werden, ist um 18.30 Uhr.

Anzeige

Was Hoffnung macht: Jan Zimmermann hat nach der Länderspielpause aller Voraussicht nach wieder mehr personelle Optionen zur Verfügung, Innenverteidiger Julian Börner und Stürmer Lukas Hinterseer womöglich. Zum Personal, Gegner und der eigenen Lage nahm der 96-Coach auf der Pressekonferenz vor dem Spieltag Stellung.