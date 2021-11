Im Video: 96-Trainer Zimmermann spricht übers Wiedersehen mit Düsseldorf

Die Erinnerungen an das letzte Duell mit Düsseldorf sind frisch - und gut. Gerade etwas mehr als eine Woche ist es her, dass 96 die Fortuna deutlich besiegte, im DFB-Pokal allerdings, und das auch noch in der heimischen HDI-Arena. Am Samstag (13.30 Uhr) nun ist die Mannschaft von Jan Zimmermann in der Fremde gefordert, es geht diesmal um Zählbares für die 2. Bundesliga. Das 3:0 hilft jetzt nur noch bedingt...

Anzeige

Die Roten benötigen dringend ein Erfolgserlebnis im Liga-Alltag, um nicht immer tiefer im Tabellenkeller zu versacken. Wie die Wiederholung des Pokalerfolgs gelingen soll und auf welches Personal er dabei bauen kann, darüber sprach der 96-Trainer auf der Pressekonferenz vor dem Spieltag.