Im Video: 96-Coach Jan Zimmermann blickt aufs Heimspiel gegen Sandhausen

Hannover 96 nimmt den dritten Sieg am Stück ins Visier: Nach dem 1:0 gegen St. Pauli und dem 3:0 in Kiel will die Mannschaft von Jan Zimmermann am Sonntag nachlegen - und die Chancen stehen nicht schlecht, die Gäste aus Sandhausen haben in dieser Saison von sieben Partien erst eine für sich entscheiden können. Anpfiff in der HDI-Arena ist um 13.30 Uhr.

Anzeige

Zimmermann hat zunehmend mehr Optionen in seinem Kader und somit gegen den Tabellen-16., der mit einem neuen (alten) Trainer anreist, auf einigen Positionen durchaus die Qual der Wahl. Auf der obligatorischen Pressekonferenz vor der Partie bezog der 96-Coach Stellung zum Gegner und der eigenen Situation.