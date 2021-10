Im Video: 96-Coach Zimmermann blickt aufs Flutlichtspiel gegen Schalke

Flutlichtspiel, (endlich mal wieder) eine volle Hütte und ein attraktiver Gegner - Fußballherz, was willst du mehr? Hannover 96 empfängt zum Start ins Wochenende den FC Schalke 04, der 10. Spieltag der 2. Bundesliga hält am Freitagabend einen echten Leckerbissen bereit, der irgendwie immer noch eher nach Ober- als nach Unterhaus klingt. Anstoß in der HDI-Arena ist um 18.30 Uhr.

Anzeige

Die Rekordtorjäger-Geschichte Terodde/Schatzschneider wird Jan Zimmermann recht wenig interessieren. Für den Trainer der Roten ist entscheidend, wie sich seine Mannschaft gegen den Absteiger präsentiert. Mit einem Heimsieg könnte man den Knappen arg auf die Pelle rücken, er wäre aber auch wichtig, um nicht wieder unten im Klassement festzukleben. Wie das gelingen soll, darüber sprach der Coach auf der PK.