JETZT LIVE: 96 gastiert zum Testspiel bei Hertha BSC - Hult fällt kurzfristig aus

Härtetest für Hannover 96 bei Hertha BSC: Die Mannschaft von Jan Zimmermann ist am Mittwoch (17 Uhr) zu Gast beim Bundesligisten in Berlin, überprüft seine Form zehn Tage vor dem Saisonauftakt in Bremen beim nominell stärksten Gegner der Vorbereitung. Zuletzt hatte 96 sich in Bielefeld der gastgebenden Arminia zum Abschluss des Trainingslagers mit 0:1 geschlagen geben müssen.

Gespielt wird im Amateurstadion im Olympiapark - und das sogar vor Zuschauern. Wie sich die Roten gegen die Mannschaft von Pál Dárdai schlägt, könnt ihr hier verfolgen.