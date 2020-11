JETZT LIVE: 96-Coach Kocak spricht über das Heimspiel gegen Erzgebirge Aue

Wann wird diese Serie durchbrochen? Hoffentlich nicht an diesem Spieltag, denn auf einen Heimsieg ist in dieser Saison bei Hannover 96 stets eine Auswärtsniederlage gefolgt - und nach dem desolaten 1:4 in Fürth ist die Mannschaft von Kenan Kocak nun wieder in der heimischen HDI-Arena gefordert. Zu Gast am Samstag (13 Uhr) ist der FC Erzgebirge Aue.

Ein Selbstläufer wird die Aufgabe den Tabellenzehnten, der nur einen Zähler weniger auf dem Konto hat, freilich nicht. Wie es trotzdem mit dem vierten Heimsieg klappen soll und welches Personal ihm dabei zur Verfügung steht, darüber spricht der Trainer der Roten auf der obligatorischen Pressekonferenz vor dem Spiel.