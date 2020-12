Leidenschaft als Basis: 96-Coach Kenan Kocak freut sich auf Pokalspiel gegen Werder

Am Abend vor Heiligabend beschließt 96 das Fußballjahr gegen Werder Bremen. Ab 20.45 Uhr geht es in der HDI-Arena um den Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals. 96-Trainer Kenan Kocak sieht einen couragierten Auftritt wie in Regensburg als Basis für ein mögliches Weiterkommen am Mittwoch.