JETZT LIVE: Die Pressekonferenz von Hannover 96 vor dem Neustart in Osnabrück

Mit Verzögerung startet Hannover 96 am Samstag (13 Uhr) beim VfL Osnabrück nach der Corona-Zwangspause in die Restsaison in der 2. Bundesliga. Auf der obligatorischen Pressekonferenz vor dem Spieltag berichtet Trainer Kenan Kocak - wie gewohnt aus der HDI-Arena - über die Lage der Dinge.