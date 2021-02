Im Video: 96-Trainer Kenan Kocak blickt in der PK aufs Derby in Braunschweig

Derby, Teil 2. Nach dem 4:1 (nach torloser erster Hälfte und Rückstand) im Hinspiel will Hannover 96 auch das zweite Duell mit dem Erzrivalen in dieser Saison für sich entscheiden. Die Generalprobe ist mit dem 1:0 am Montag gegen den VfL Osnabrück vielleicht nicht durch die Bank spielerisch, aber mindestens ergebnistechnisch geglückt.

Auf der obligatorischen Pressekonferenz vor dem Spieltag blickte 96-Trainer Kenan Kocak im Gespräch mit Medienvertretern auf die bevorstehende Partie, ihre Bedeutung, aber natürlich auch auf das Personal...