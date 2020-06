"Wieder das wahre Gesicht zeigen": 96-Trainer Kenan Kocak vor Dresden-Heimspiel

Und weiter geht's in der 2. Bundesliga - aber hoffentlich nicht abwärts für Hannover 96. Die Formkurve zeigt bei den Roten gerade gefährlich nach unten, die Darbietung in Sandhausen hat auch Trainer Kenan Kocak überhaupt nicht geschmeckt. Am Mittwoch ist nun Dynamo Dresden zu Gast, um 18.30 Uhr wird der dritte Versuch eines Heimspiels gegen die Sachsen angepfiffen. Wenn nicht gegen das Schlusslicht, gegen wen dann soll 96 gewinnen? Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel warnte Kocak davor, den Gegner zu unterschätzen. Schließlich sind die Dresdner auch deswegen derzeit abgeschlagenes Schlusslicht, weil sie drei Spiele weniger absolviert haben, als ein Großteil der Konkurrenz. Der 96-Coach sprach über ...

... die Leistung in Sandhausen: Das Waldemar Anton gefehlt habe, dass Marvin Bakalorz und Timo Hübers frühzeitig raus mussten, die suboptimale Anfahrt ... all das "darf unsere Leistung nicht entschuldigen. Wir haben ein Spiel in den Sand gesetzt, das wollen wir nicht schönreden. Es war ein Tag zum Vergessen, aber diese Tage gibt es halt mal", so Kocak. "Das war in keinster Weise 96-würdig. Das wissen wir, das haben wir analysiert und besprochen. Wir sind es uns nach dieser Leistung selbst schuldig, wieder zu performen." Seine Spieler würden "wieder das wahre Gesicht zeigen". ... die vielen Wechsel vor dem letzten Spiel: "Wir wollten frische Kräfte reinbringen, das war der Hintergrund. Wir hatten uns etwas ausgedacht", dieser Plan sei jedoch nicht aufgegangen. Julian Korb sei nicht überspielt gewesen. "Wir haben uns systematisch für eine andere Formation entschieden und gedacht: Bevor wir ihn mitnehmen und er keine Option sein wird, ersparen wir ihm die Reisestrapazen, sodass er noch mehr regenerieren kann."

... die Schwäche bei Standardsituationen: "Wir haben das natürlich thematisiert. Aber grundsätzlich machen wir uns erst einmal Gedanken zur Entstehung von Standards. Da habe man in Sandhausen viel zu viele zugelassen, weil es an der nötigen Aggressivität gemangelt habe. Ob Raumdeckung, Manndeckung oder eine Mischung aus beidem - "alles macht keinen Sinn, wenn wir in diesen Momenten nicht auf der Höhe sind und nicht bereit sind, die Bälle zu verteidigen. Da können wir in der Woche sieben Tage 24 Stunden trainieren..." Das sei eine Einstellungsfrage. * … den Gegner Dynamo Dresden:* Die Sachen seien beileibe "nicht nur eine Mentalitätsmannschaft, sie haben auch genügend Qualität. Sie haben in der Winterpause Geld in die Hand genommen und viele gute Spieler geholt. Wir dürfen uns von der Tabellenkonstellation nicht blenden lassen - oder von möglichen Vor- und Nachteilen. Wir müssen von der ersten Sekunde an da sein.“ Mit Blick auf die Corona-Pandemie habe "Dresden schon mehr Nachteile als wir, das muss man fairerweise sagen". Dynamo müsse dieses Spiel gewinnen, "das wissen wir".

… die personelle Situation bei 96: Marvin Bakalorz wird mit seiner Rippenprellung definitiv fehlen, bei Timo Hübers seien die Physiotherapeuten dran, "dass sie ihn fürs Spiel gegen Dresden fitbekommen. Wir hoffen, dass es bis morgen reicht." Waldemar Anton ist nach seiner Gelbsperre wieder an Bord. … die aktuelle Tabellensituation: "Unabhängig vom Ergebnis ist die Situation prekär. Sie ist nicht wunderschön, das wissen wir." Aber: "Wir werden die letzten Schritte mit der Mannschaft noch gehen, davon bin ich überzeugt."