JETZT LIVE: 96-Coach Kenan Kocak blickt auf das Spiel beim Karlsruher SC

Die Hinrunde hat Hannover 96 am Sonntag mit einem doch recht spektakulären 5:2 in Nürnberg beendet, drei Tage später geht es am Mittwoch schon mit der Rückserie los. Am Mittwoch sind die Roten ab 20.30 Uhr im Wildparkstadion gefordert - gegen den Karlsruher SC wollen sie ihren kleinen Auswärtslauf (sieben Punkte aus den letzten drei Partien) fortsetzen.

Anzeige

Die in Franken gesperrten Jaka Bijol und Marcel Franke sind jetzt wieder spielberechtigt, der personelle Situation in der Defensive entspannt sich folglich deutlich. Trainer Kenan Kocak wird auf der Pressekonferenz vor dem Spiel also mit Sicherheit mit der Frage konfrontiert, ob er die Startelf wieder umstellt und Josip Elez und Baris Basdas auf die Bank zurückkehren.