"Vielleicht war es Schicksal": Kocak über seine Rückkehr mit 96 nach Sandhausen

Nach dem 1:1 gegen den Karlsruher SC gibt es einiges aufzuarbeiten, doch so wirklich Zeit bleibt dafür nicht. Denn schon am Samstag steht für Hannover 96 das nächste Spiel auf dem Programm. Die Mannschaft von Kenan Kocak ist ab 13 Uhr beim SV Sandhausen gefordert - und damit beim Ex-Verein des Trainers.

... das 1:1 gegen Karlsruhe:

Es sei ein Spiel gewesen, „in dem wir uns in der ersten Halbzeit schwergetan haben, obwohl wir die Kontrolle hatten. Wir Haben aber nicht so sehr an unser vertikales Spiel gedacht, hatten auch leichtsinnige Ballverluste drin“, blickte Kocak zurück. „Dann fangen wir sehr stark an, versäumen es leider nachzulegen. Nach dem 1:1 war es dann ein offenes Spiel, für meinen Geschmack zu offen. Da haben wir zu viel zugelassen.“ Die Spieler und er seien „natürlich enttäuscht, dass wir das Spiel nicht für uns entschieden und nicht gewonnen haben. Wir haben die Sache jetzt aber analysiert und abgehakt.“

... ein Problem seiner Mannschaft:

Wie wohl so gut wie allen anderen Teams muss auch 96 noch in seinen Rhythmus kommen, „da ist jedes Spiel wichtig“. Ziel sei es, das eigene Spiel „nicht nur in Phasen, sondern komplett durchzuziehen. Ich bin auch zuversichtlich, dass wir das zeitnah hinbekommen werden.“