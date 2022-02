Jetzt live: 96 empfängt Tabellennachbar Holstein Kiel

Freitagabend, Flutlicht und Fans sind auch wieder in der HDI Arena: Die Rahmenbedingungen für ein gutes Spiel zwischen Hannover 96 und Holstein Kiel stimmen. Und nicht nur auf den Rängen dürfte es zwischen dem gastgebenden Tabellenzwölften und dem Elften hoch hergehen. Denn was nach einigermaßen sicherem Mittelfeld klingt, ist in Wirklichkeit Abstiegskampf: 96 hat drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, Tabellennachbar Kiel sechs.

96-Trainer Christoph Dabrowski und sein Team wollen den Rückenwind vom 3:0 auf St. Pauli nutzen und dem Klassenerhalt ein Stückchen näher kommen. Bloß nicht zittern bis zum Saisonende - das ist auch das Vorhaben der Störche, die zudem noch eine Rechnung aus dem Hinspiel offen haben, welches sie mit 0:3 an der Förde unterlagen. Dabrowski hat für dieses Vorhaben der Startelf der Vorwoche das Vertrauen geschenkt, frei nach dem Motto: "never change a winning team".