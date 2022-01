Die Aufstellung ist da! So startet Hannover 96 ins Pokalspiel gegen Gladbach

Der FC St. Pauli hat es am Dienstagabend vorgemacht, wie man einen höherklassigen Gegner erfolgreich ärgern kann. Der Zweitligatabellenführer bezwang den großen Favoriten aus Dortmund dank eines leidenschaftlichen Auftritts mit 2:1 - und zog verdient ins Viertelfinale des DFB-Pokals ein. Hannover 96 will am Mittwoch (18.30 Uhr) im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach die gleichen Tugenden an den Tag legen und so für die nächste große Pokal-Überraschung sorgen.

"Mutig und aktiv" sollen die Roten spielen - das hat Trainer Christoph Dabrowski im Vorfeld ausdrücklich gefordert. Man habe schließlich "nichts zu verlieren gegen eine Mannschaft, die in der Bundesliga im oberen Re­gal steht". In der Liga bekommt 96 oft die Favoritenrolle zugeschoben, das ist gegen die Fohlen definitiv anders. Vielleicht kann Hannover so etwas befreiter aufspielen und dem großen Favoriten tatsächlich ein Bein stellen. Vor 30 Jahren gelang ihnen dieses Kunststück als Zweitligist gegen Gladbach schließlich schon mal - damals krönten sie sich im Finale sogar zum DFB-Pokalsieger...