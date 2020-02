Ex-96-Spieler Lothar Sippel warnt Hannover: "Müssen den Abstiegskampf annehmen" 

19. Mai 1996: Zweitligist 96 verliert zu Hause 1:3 gegen Unterhaching, knapp 18 000 Zuschauer sehen den Quasi-Abstieg in die Regionalliga am 31. Spieltag. Das aber auch nur, weil der Reiseriese TUI dafür sorgt, dass jede Eintrittskarte 5 Mark kostet. Was aber die 96-Profis nicht daran hindert, eine sehr sparsame Vorstellung zu bieten. „Wir verlangen von den Profispielern, dass sie sich auch wie solche verhalten. Jeder Zuschauer, der 4000 Mark im Monat verdient, hat ein Recht auf absoluten Einsatz von Profis, die das Drei- bis Vierfache verdienen“, schreibt Präsident Klaus-Dieter Müller hinterher in einem Fax an die Zeitungsredaktionen.

Mark, Fax – ja, das ist lange her. Aber die Dreipunkteregel gab es immerhin schon. Nach 34 Spieltagen hatte 96 nur 37 Zähler gesammelt, stieg als Drittletzter direkt in die 3. Liga (damals Regionalliga) ab. Zum bislang einzigen Mal. Zum Vergleich: Nach 20 Partien, so viele sind in dieser Zweitliga-Saison gespielt, stand 96 damals bei 23 Punkten. Das aktuelle Team hat 22 Punkte...