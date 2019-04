Hannover 96: Luca Beckenbauer könnte Nachfolger von Waldemar Anton werden 

Es sieht nach einer Profikarriere aus

So gut, dass 96 den 18-Jährigen in der Reserve einsetzt. Aber gut genug für die Profis? In Niklas Tarnat (20) hat be­reits ein Regionalliga-Talent mit großem Namen einen Profivertrag un­ter­schrie­ben, Sebastian Soto (18) und Chris Gloster (18) sollen bald folgen. Der kleine Kaiser (1,84 Meter) kann der Kronprinz für Waldemar Anton (22) werden. Er wirkt sehr reif für sein Alter und spielintelligent, im Spiel bei U19-Spitzenreiter Wolfsburg verteidigte er klasse, wie ein Magnet zog er Torschussversuche an, mit Übersicht, vom Stil her wie der Opa. Ob das heute noch für eine Profikarriere reicht? Danach sieht es aus.