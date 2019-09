Profikarriere nur aufgeschoben? Luca Beckenbauer kickt zunächst in der Regionalliga 

Luca Beckenbauer hat Hannover 96 in Richtung Bayern verlassen. Der 19-Jährige fühlte sich in Hannover nicht mehr wohl, der Vertrag wurde aus persönlichen Gründen aufgelöst. Der SPORTBUZZER berichtete. Beckenbauer, der zuletzt in Hannovers U23 kickte, und bereits bei den Profis mittrainierte, wollte wieder näher zur Familie. Und die wohnt im Raum München.

"Ein sportlicher Verlust. Aber es ist doch selbstverständlich, dass wir ihm da entgegenkommen, wenn er sich nicht wohlfühlt und ihm hier was fehlt", sagte 96-Talentechef Michael Tarnat zum Abschied. Der 19-Jährige sei ein Familienmensch und kehrt nun nach einem Jahr bei 96 in seine Heimat zurück.