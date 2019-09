Hannover 96: Luca Beckenbauer trifft beim SV Heimstetten auf große Namen

Wieder zu Hause in Heimstetten. Hannover 96 war für Luca Beckenbauer (19) kaum mehr als ein Zwischenspiel. Aber es wurde ein wichtiges Jahr. Bei Schalke kam er aus dem Tritt, 96 päppelte den Verteidiger wieder auf. So wie 96 sich um den Enkel des Kaisers kümmerte, sei „kein Vergleich“ zu seinen vorherigen Stationen gewesen, sagte er mal beiläufig. Beckenbauer trainierte bei den Profis, spielte als Teenager bei den Regionalliga-Männern. Die Trainer Stephan Schmidt und Christoph Dabrowski lobten stets die Reife des Franz-Beckenbauer-Enkels. „Kaiser“, so riefen ihn sogar die Mannschaftskollegen und Freunde.

Nächster Karriereschritt in der Heimat?

Mit seinem Familiennamen hatte Beckenbauer in Hannover weniger Probleme, seine Familiengeschichte verlief dennoch schwierig. Vor vier Jahren starb sein Vater Stephan, der als Kaiser-Sohn bei den Bayern als Trainer arbeitete. Lucas Mama und seine Brüder sind in München zu Hause. Hannover ist weit weg – und 96 außerdem kein einfacher Verein, um den nächsten Karriereschritt zu gehen. Nun also der SV Heimstetten, der Sportpark liegt nur 20 Autominuten vom FC-Bayern-Mekka an der Säbener Straße entfernt.

Ob Heimstetten wieder ein Zwischenspiel wird, ein Trittbrett für die Profikarriere, weiß noch niemand. Die „Süddeutsche Zeitung“ berichtete am Donnerstag von Beckenbauers erstem Auftritt über 90 Minuten im Pokal. Ein 2:0 gegen Vilzing, der neue Spieler mit dem großen Namen hielt hinten die Null. Am Freitag (19 Uhr) spielt Beckenbauer in seinem neuen Zuhause gegen den VfR Garching. Sein viertes Saisonspiel in der Regionalliga, drei hatte er unter Trainer Dabrowski bei 96 gemacht.