Jetzt spricht Luka Krajnc: 96 hat sich "mehr bemüht" als Fortuna Düsseldorf

Luka Krajnc, Ihren Trainer beim italienischen Zweitligisten Frosinone Calcio, Fabio Grosso, kennt in Deutschland leider jeder von der WM 2006 als Schützen des entscheidenden Elfmeters für Italien im Halbfinale gegen Deutschland. Warum hatten Sie keine Chance bei ihm?

Als er kam, war ich schon in Düsseldorf. Er hat mir im Sommer gesagt, er möchte mich gerne halten, aber mein Problem war der Vertrag. Der Klub hat gesagt, ich könnte bleiben, wenn ich mein Gehalt drücke. Aber ich muss auch an die Familie denken und an alles.