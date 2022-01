Vor dem 96-Start in Rostock: So geht es Torjäger Hinterseer 

Am Freitag startet Hannover 96 ohne Torjäger Lukas Hinterseer ins Jahr 2022. Das wäre auch so gewesen, wenn der Österreicher - bisher ohne Torerfolg in dieser Saison - fit gewesen wäre. Aber das ist er nicht. Hinterseer war anderthalb Wochen vor Weihnachten an Corona erkrankt und hatte leichte Symptome. Vier Wochen später ist er noch nicht bereit für ein Pflichtspiel in der 2. Liga.

96-Trainer Christoph Dabrowski gab am Mittwoch ein Update zu Hinterseers Zustand. "Er ist seit Montag voll im Training. Ihm geht es gut", sagte Dabrowski. "Er hat ein bisschen Rückstand, da müssen wir sehen, ob es reicht für den Kader. Es könnte vielleicht eng werden." Dabrowski ist bei dem Thema Long-Covid besonders sensibel.