"Kein Risiko fürs Wochenende": Kiel für 96-Stürmer Hinterseer nicht in Gefahr

Während die Kollegen noch beim Trainingsturnier auf Kleinfeld kickten, brach Lukas Hinterseer die Vormittagseinheit von 96 kurz vor Schluss ab, ließ sich mit dem Golfcart in die Arena fahren und verpasste auch das letzte Spiel seines Siegerteams. Der Stürmer hatte während der Einheit Probleme mit dem linken Sprunggelenk, ließ sich mehrfach von Physio Rudi Ehmann be­han­deln lassen.

Zwar ließ er das Training am Nachmittag ausfallen, doch der Einsatz am Samstag (13.30 Uhr) in Kiel ist nicht Gefahr, betonte Trainer Jan Zimmermann auf der PK am Donnerstagmittag: "Lukas hat sich so ein bisschen vertreten, da werden wir heute noch einmal so ein bisschen individuell mit ihm arbeiten. Er ist aber morgen zum Abschlusstraining wieder auf dem Platz."