Plötzlich ein Luxusproblem? 96-Verteidiger Krajnc drängt sich in Kiel stark auf

Nun, der Italiener ist ein deutsches Fabrikat der Mittelklasse, das Kennzeichen italienisch, wegen seines alten Wohnsitzes in Frosinone. Mittlerweile kommt der Slowene mit seinem Italiener zur Arbeit. Und die erledigte er cool und seriös, als spiele er schon lange in der Mannschaft. 96 hat die „Luka-App“ installiert – und sie funktioniert.

Luka Krajnc ist schnell. Nicht nur sportlich. In seinen ersten Tagen be Hannoveri 96 fuhr der Slowene mit einem Leihauto mit Braunschweiger Kennzeichen auf den Stadionparkplatz. Ja, sagte Krajnc, darauf sei er schon angesprochen worden. Sein Italiener, sagte er, stehe in der Garage.

Die Funktionen halfen 96 in Kiel enorm weiter: positive Zweikampfwerte, sicheres Passspiel, passabler Kopfball. Der Slowene hat das Verteidigen über sieben Jahre in den oberen beiden italienischen Ligen gelernt.

Das Beispiel Krajnc zeigt, dass 96 nun „auf den Positionen mehr Möglichkeiten hat als vor ein paar Wo­chen“, sagt Manager Marcus Mann. Krajnc funktionierte als Linksfuß rechts neben Julian Börner so gut, dass er bedenkenlos auf der vordersten Bildfläche bleiben könnte.

Krajnc mit bester Passquote bei 96 am Samstag

Das bewährte Protect-Programm war kurzfristig außer Gefecht. Kapitän Marcel Franke fiel am Samstag wegen einer Magen-Darm-Geschichte in Kiel aus. Börner führte die Mannschaft als Kapitän an. Ob Franke bis zum Sandhausen-Spiel am Sonntag wieder vollständig bei Kräften sein kann, ist noch nicht klar. Selbst wenn: Trainer Jan Zimmermann müsste auf der Position nicht tauschen.

Krajnc ging mit der besten Passquote aller 96-Spieler aus dem 3:0 hervor. Und so arg langsam, wie viele ihn beim 0:4 in Darmstadt gegen Braydon Manu (33,3 km/h) sahen, ist der Slowene außerdem nicht. Krajnc wurde in Kiel bei Tempo 32,23 geblitzt, ein relativ flotter Wert für einen Innenverteidiger, sogar etwas flotter als Franke.