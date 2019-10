Hannover 96 macht dicht: Ungewöhnliches Geheimtraining vor Osnabrück-Spiel

Nach zwei freien Tagen hat bei Hannover 96 am Montag die Vorbereitung auf das nächste Heimspiel begonnen. Das wird erst am kommenden Sonntag angepfiffen (13.30 Uhr), mithin bleibt viel Zeit zum Trainieren. Das dürfte auch nötig sein, nimmt man die Leistung beim letzten Test gegen Bielefeld (1:2) am vergangenen Donnerstag zum Maßstab.

Die Fans werden von der XXL-Woche allerdings nicht profitieren, denn 96 lässt den Vorhang herunter. Schon am Dienstag gibt’s das letzte öffentliche Training – ungewöhnlich, dass danach nur noch geheim geübt wird. Zumal die letzte Ferienwoche läuft, in der üblicherweise besonders viele junge Fans zuschauen und auf Autogrammjagd gehen.