Hannover 96 macht es offiziell: Slomka wird Trainer, Schlaudraff Sportdirektor

Die personelle Neuausrichtung hatte der SPORT BUZZER schon am Montagabend vermeldet , am Dienstagvormittag folgte die offizielle Bestätigung von Hannover 96. Mirko Slomka übernimmt de Trainerjob bei Hannover 96. Zu einer Beurlaubung von Thomas Doll, der noch bis 2020 unter Vertrag steht, machte der Verein bisher keine Angaben.

Pressekonferenz um 15.30 Uhr

"Beide werden von nun an die Planungen für eine erfolgreiche Saison weiter vorantreiben, die mit einem Neustart in der 2. Liga beginnt. In verschiedenen umfassenden Gesprächen wurde die Philosophie festgelegt, die Hannover 96 künftig verfolgen möchte", heißt es in der offiziellen Mitteilung des Vereins.

Schlaudraff und Slomka sprechen am Dienstag um 15.30 Uhr auf einer Pressekonferenz mit Profichef Martin Kind.