Hannover 96: Deshalb sind Maina und Muslija diesmal nicht beim DFB-Nachwuchs

Aber Mainas Zeit soll später kommen. Auch bei der U 20 (gegen Portugal und Polen) spielt er nicht mit. Er und Muslija bleiben bei 96, um sich im Test in Bielefeld am Freitag bei ihrem Klubtrainer zu zeigen. Montagmittag standen beide noch auf der Kaderliste der U 20. Der Verzicht ist zwischen Kuntz und Doll abgesprochen. Die U 20 spielt in diesem Jahr ohnehin kein Turnier sondern eine so genannte Länderspielreihe.