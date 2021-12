Ein tolles Geschenk: Maina und andere 96-Profis besuchen besondere Fans

Es klingelt an der Tür von Anette Büttner in Burgdorf. „Das kann der Briefträger sein, oder der Nachbar“, dachte die Altenpflegerin. Und dann: Steht ein Weltmeister vor der Tür: „Oh, das Gesicht kenne ich irgendwoher. Der Herr Ron-Robert Zieler!“

Jedes Jahr gibt es niedliche Bilder von Fußballprofis aus dem Weihnachtsurlaub. Aus Du­bai manchmal oder wie am Sonntag von Frankfurt-Keeper Kevin Trapp aus der Karibik, wo er am Strand mit seiner Verlobten Handstandübungen macht. Hübsch. Aber Hannover 96 drehte in dieser Weihnachtszeit wohl die schönsten Bilder aus dem Profifußball zum Fest der Liebe.

Zieler, Hendrik Weydandt und Linton Maina besuchten zum Fest drei Fans, die eine be­son­de­re Aufmunterung brauchten oder etwas Besonderes geleis­tet haben. Weydandt brachte Ge­schen­ke für Kilian aus Egestorf mit. Der muss oft zum Arzt wegen einer Nierenerkrankung. „Das sollten wir häufiger einstreuen, um auch et­was zurückzugeben“, sagte Weydandt.

Auch Zieler wünschte sich solche längeren Besuche als feste Einrichtung. „Das sollten wir uns auf die Fahnen schreiben“, sagte der Torwart. So hörte Maina ge­dul­dig zu, was der Fa­mi­lie seines größten Fans Luca im Jahr 2021 zu­ge­sto­ßen war. Familienmitglieder waren ge­stor­ben, unter anderem der Opa an Corona.

Hult verbringt die Feiertage in der Heimat

„Luca, was geht ab?“, fragte Maina. Der schnelle 96-Angreifer stand lässig mit Felljacke vor der Tür. Der Junge ließ seinen Basketball vor Staunen fallen. Maina und Luca un­ter­hiel­ten sich, spielten „Fifa“ an der Konsole und tengelten im Garten mit dem Ball.

Bei 96 wurde an­sons­ten über die sozialen Netzwerke vergleichsweise wenig „ge­­pos­tet“. Kapitän Marcel Franke zeigte, wie weiß er mit seiner Familie feierte. Niklas Hult verbrachte die Feiertage in seinem Heimatort Värnamo in Südschweden. Dort entstand ein Foto in Festkleidung und mit den beiden Kindern und dem Hund beim Spaziergang im Schnee.