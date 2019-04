Mit Kasalla zum Klassenerhalt! Thorsten Legat macht 96 und Thomas Doll Dampf

Chance bekommen, Chance vertan – so geht das seit Wochen. Hannover 96 schafft es nicht, den Rückstand auf den Relegationsplatz zu verringern – außer um den einen Punkt, der zuletzt beim 0:0 in Berlin heraussprang. Der Abstiegskampf ist ein Rennen der mit besonders schweren Rucksäcken beladenen Schnecken. Stuttgart und Nürnberg kommen ebenfalls nicht voran.

Nur noch vier oder gar drei Spiele

Sechs Punkte sind es jetzt noch für 96 auf Platz 16, bei nur noch vier Spielen bis zum Saisonende. Die Luft ist dünn, erst recht, weil das Spiel bei den Bayern am 4. Mai als verloren in die Wertung genommen werden muss. Bleiben neun Punkte, die 96 theoretisch holen könnte aus den Spielen heute gegen Mainz, gegen Freiburg und in Düsseldorf. Klingt nicht unmöglich, aber das war es auch vor den Spielen in Stuttgart, in Augsburg und gegen Schalke und Gladbach und in Berlin nicht. Und doch gab 96 gegen all diese kriselnden Mannschaften den Aufbauhelfer.

Also aufgeben? „Nein“, brüllt Thorsten Legat, „jeder muss sich den Arsch aufreißen und kämpfen für die Fans.“ Und dann ruft der Dschungelcamper sein Code-Wort: „Kasalla!“ Das ist eine Kampfansage, ein kölsches Wort für Ärger, Prügel oder Schläge. Legat hat es als kleiner Junge auf dem Bolzplatz aufgeschnappt und zu seinem Erkennungszeichen gemacht.