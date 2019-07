Ex-96er Mame Diouf und Kevin Wimmer bei Stoke City aussortiert

Mame Diouf spielte unter Slomka bei 96

Der bei dem englischen Zweitligisten ebenfalls aussortierte Mame Diouf war im Winter 2012 für 1,8 Millionen Euro von Manager Jörg Schmadtke nach Hannover geholt worden und hatte – weitgehend unter Trainer Mirko Slomka – bis zum Sommer 2014 bei 96 gespielt. In den zweieinhalb Jahren an der Leine gelangen dem Senegalesen in 71 Spielen 35 Treffer (davon sieben in der Europa League).

Bei Stoke (Vertrag bis 2020) kam er in 149 Spielen auf vergleichsweise schmale 24 Treffer. Zwischenzeitlich hatte es Gerüchte um eine mögliche Rückkehr von Mame Diouf nach Hannover gegeben. Der Marktwert des 31-jährigen Angreifers wird aktuell auf drei Millionen Euro taxiert.